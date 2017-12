Brasilien im Kampf gegen die Epidemie

Anti-Zika-App für Olympia-Besucher

publiziert: Freitag, 25. Mrz 2016 / 09:31 Uhr

Rio de Janeiro - Die brasilianische Regierung will die Besucher der Olympischen Sommerspiele im August mit einer Handy-App über das Zika-Virus informieren. Die bereits existierende App soll ab Mai in einer «olympischen» Fassung in sieben Sprachen erhältlich sein