So verändert die Digitalisierung unseren Alltag

Neue Technologien

Mit der Digitalisierung gehen viele neue Technologien einher. Hierzu gehören insbesondere autonome Saugroboter, die den eigenen Wohnbereich eigenständig und zuverlässig reinigen. Ebenfalls beliebt sind 3D Drucker, mit denen ganz unterschiedliche Figuren und Formen realisiert werden können. Aber auch klassische Drucker werden nach wie vor für vielfältige Aufgaben wie das Aufkleber drucken benötigt. Ebenfalls ein Ergebnis der Digitalisierung sind virtuelle Sprachassistenten. Diese werden durch Sprachbefehle gesteuert und können beispielsweise genutzt werden, um das Licht im eigenen Zuhause zu steuern oder die Jalousien zu bedienen. Nicht zuletzt sind auch smarte Sicherheitsanlagen und Thermostate hilfreich. Diese werden über das Internet der Dinge miteinander vernetzt.

Veränderte Kommunikationsformen

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Beispielsweise gibt es nur noch in wenigen Haushalten Festnetztelefone, da die meisten ihr Smartphone für die Kommunikation nutzen. Hier zeichnet sich ab, dass immer seltener telefoniert und dafür mittels Messenger kommuniziert wird. Zudem ermöglicht die Digitalisierung Teamarbeiten von zu Hause aus. So können beispielsweise Videokonferenzen genutzt werden, um mit Kollegen zu sprechen und sich auszutauschen. Ebenso ist es über digitale Kanäle möglich, verschiedene Dokumente gemeinsam zu bearbeiten und sicher abzuspeichern.

Modernes Shopping

Durch die Digitalisierung wird modernes Shopping möglich. So besitzen nahezu alle Unternehmen heutzutage einen eigenen Onlineshop, in dem sie ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Man muss somit nicht mehr in ein stationäres Ladengeschäft gehen, sondern kann sich alle Waren direkt bis an die Tür liefern lassen. Aber auch im Supermarkt greift die Digitalisierung um sich. So besitzen immer mehr Menschen eine sogenannte Digital Wallet, mit der sie ganz bequem, kontaktlos und ohne Bargeld bezahlen können. Zudem ist davon auszugehen, dass sich unsere Art einzukaufen durch neue Technologien weiter verändern wird. So kann man beispielsweise schon heute mit VR-Brillen einen Onlineshop besuchen, sich die verschiedenen Produkte anschauen und an- beziehungsweise ausprobieren. Diese Möglichkeiten werden in Zukunft vermutlich weiter ausgebaut.

