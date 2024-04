Onlineshops für die neue Generation: Was Gen Z von ihrem Einkaufserlebnis erwartet

Gen Z ist eine technologie-affine Generation, die viel Zeit im Internet verbringt und hohe Ansprüche an digitale Angebote hat. So ist es nicht verwunderlich, dass sie auch beim Online-Shopping ganz bestimmte Erwartungen haben. Um erfolgreich zu sein, müssen Onlineshops ihre Strategien und Angebote an diese Bedürfnisse anpassen.

Doch welche Faktoren spielen hierbei eine Rolle? Personalisierung, Nachhaltigkeit und Technologie sind nur einige der Aspekte, die für die Generation Z von grosser Bedeutung sind. Eine personalisierte Shopping-Erfahrung, bei der individuelle Produkte empfohlen und Angebote auf den persönlichen Geschmack abgestimmt werden, ist für viele junge Erwachsene mittlerweile ein Muss. Auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung, weshalb Gen Z vermehrt auf umweltbewusste Produkte und nachhaltige Produktionsbedingungen achtet. Und nicht zuletzt spielt auch die Technologie eine wichtige Rolle, da die junge Generation grossen Wert auf eine intuitive Benutzeroberfläche und mobile Optimierung legt.

Personalisierung

Eine personalisierte Shopping-Erfahrung ist für viele Menschen heutzutage unverzichtbar geworden. Gerade die Generation Z legt viel Wert auf eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebotsauswahl. Daher sollten Onlineshops genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und personalisierte Angebote und Services bereitstellen.

Eine Möglichkeit, um personalisierte Angebote zu schaffen, ist die Nutzung von Daten aus vergangenen Einkäufen oder Suchanfragen. Indem der Onlineshop das Nutzerverhalten analysiert, kann er passende Produkte empfehlen und somit die Kundenzufriedenheit steigern. Eine weitere Möglichkeit zur Personalisierung ist die individuelle Anpassung von Produkten. Kunden sollten die Möglichkeit haben, Produkte nach ihren Wünschen zu gestalten und so ein einzigartiges Produkt zu erhalten.

Neben der personalisierten Produktauswahl ist auch die Bereitstellung von personalisierten Angeboten und Rabatten wichtig. Hierbei können beispielsweise spezielle Angebote auf den Kunden zugeschnitten werden oder Rabattaktionen auf bestimmte Produkte angeboten werden, die aufgrund von vergangenen Einkäufen oder Suchanfragen von Interesse sein könnten.

Doch auch bei der Personalisierung von Angeboten und Services ist es wichtig, die Datenschutzrichtlinien zu beachten und Transparenz zu schaffen. Kunden sollten jederzeit die Kontrolle über ihre Daten haben und selbst entscheiden können, ob sie personalisierte Angebote und Services nutzen möchten oder nicht.

Nachhaltigkeit

Die Generation Z ist bekannt dafür, dass sie sich vermehrt für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagiert. Entsprechend erwarten sie auch von den Onlineshops, bei denen sie einkaufen, dass diese sich umweltbewusst und ethisch korrekt verhalten. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, sollten Onlineshops klimafreundliche und ethisch korrekte Produktions- und Lieferbedingungen gewährleisten. Dabei geht es beispielsweise darum, Pestizide zu vermeiden und auf erneuerbare Energien zu setzen. Zum Beispiel sollten Shops, in denen man CBD kaufen kann, die nachhaltigen Anbaumethoden und die Vermeidung von Chemie im Anbau erwähnen und hervorheben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von unnötigem Verpackungsmaterial. Indem Onlineshops nachhaltige und umweltfreundliche Verpackungsmaterialien verwenden oder sogar auf Verpackungsmaterial verzichten, können sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Auch die Möglichkeit zur Spende an soziale oder Umweltorganisationen kann von vielen Kunden als positives Signal wahrgenommen werden.

Doch auch hierbei ist es wichtig, dass die Onlineshops transparent und glaubwürdig agieren. Es reicht nicht aus, lediglich mit nachhaltigen oder umweltfreundlichen Massnahmen zu werben, wenn diese nicht tatsächlich umgesetzt werden. Kunden legen grossen Wert auf eine authentische und vertrauenswürdige Kommunikation und möchten sicher sein, dass sie bei einem nachhaltig agierenden Onlineshop einkaufen.

Technologie

Neben Personalisierung und Nachhaltigkeit ist auch Technologie ein wichtiger Faktor für die Generation Z, wenn es um das Einkaufserlebnis in Onlineshops geht. Insbesondere die mobile Optimierung und Benutzerfreundlichkeit der Onlineshops sind hierbei von grosser Bedeutung. Die Mehrheit der Generation Z nutzt Smartphones als bevorzugtes Gerät zum Surfen im Internet, weshalb eine benutzerfreundliche mobile Webseite oder App ein absolutes Muss ist.

Auch die Integration von virtuellen Anproberäumen oder Augmented Reality-Technologie kann den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis bieten. So können beispielsweise Kleidungsstücke oder Möbel virtuell ausprobiert und in der eigenen Umgebung betrachtet werden, bevor sie gekauft werden. Diese Technologie kann die Kaufentscheidung erleichtern und die Retourenquote reduzieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Automatisierung von Bestellprozessen und schnelle Lieferungsmöglichkeiten. Onlineshops sollten sicherstellen, dass Bestellungen automatisch verarbeitet werden und Kunden schnell und einfach ihre Bestellung aufgeben können. Auch die Lieferung sollte schnell und zuverlässig erfolgen, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Dabei spielen auch Technologien wie Chatbots oder künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Durch den Einsatz dieser Technologien können Onlineshops den Kundenservice verbessern und Kundenfragen schnell und effizient beantworten. Auch die Personalisierung von Angeboten und Produktvorschlägen kann durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz verbessert werden.

(fest/pd)