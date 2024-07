Das neue iPad Pro mit M3-Chip und iPad Air: Ein Blick in die Zukunft des mobilen Arbeitens

Leistungssprung mit dem M3-Chip

Beeindruckende Displays für kreative Köpfe

Soundqualität verbessert

Vom Tablet zum vollwertigen Computer

Preise und Verfügbarkeit

Der schnellste Apple Computer?

M3-Chip - Überdimensioniert oder zukunftssicher?

KI-Funktionen - noch Zukunftsmusik?

Zukunftsfähigkeit und Updates

Fazit

Das Herzstück des neuen iPad Pro ist der M3-Chip , der in Sachen Performance neue Massstäbe setzt. Mit einer bis zu 15% schnelleren CPU und einer bis zu 30% schnelleren GPU im Vergleich zum Vorgängermodell M2, stellt der M3-Chip selbst anspruchsvollste Aufgaben wie Videobearbeitung, 3D-Rendering oder grafikintensive Spiele mühelos dar.Doch nicht nur die reine Rechenleistung beeindruckt, sondern auch die Energieeffizienz des M3-Chips. Dank fortschrittlicher Fertigungstechnologie würde er eine längere Akkulaufzeit und somit mehr Produktivität unterwegs ermöglichen. Doch leider hat man sich bei Apple entschieden, nicht die Laufleistung zu verbessern, sondern stattdessen das iPad durch einen kleineren Akku dünner zu machen. Die Akkulaufzeit bleibt - wie bei den alten iPads - bei 9-10 Stunden.Das iPad Pro bietet weiterhin das beeindruckende Liquid Retina XDR Display mit Mini-LED-Technologie (OLED), das für eine beeindruckende Bildqualität mit hohem Kontrast und brillanten Farben sorgt. Das iPad Air hingegen setzt auf ein Liquid Retina Display mit True Tone-Technologie, das ebenfalls eine hervorragende Darstellung bietet.Beide Modelle unterstützen den Apple Pencil (2. Generation) , der sich ideal für präzise Zeichnungen, Notizen oder kreative Projekte eignet.Sowohl das iPad Pro als auch das iPad Air verfügen über ein Audiosystem mit vier Lautsprechern, das einen beeindruckenden Stereosound liefert. Egal, ob Musik, Filme oder Videokonferenzen - der Sound ist klar und kraftvoll und nervt nicht mehr so wie bei den Vorgängermodellen.Dank des Magic Keyboard und des Smart Keyboard Folio können Sie Ihr iPad Pro oder iPad Air im Handumdrehen in einen vollwertigen Computer verwandeln. Die Tastaturen bieten ein angenehmes Tippgefühl und sind mit einem Trackpad ausgestattet, das die Navigation erleichtert.Mit iPadOS und den zahlreichen verfügbaren Apps können Sie auf Ihrem iPad problemlos Dokumente erstellen, Präsentationen bearbeiten, E-Mails schreiben und vieles mehr. Dank der Unterstützung für externe Speichermedien und Cloud-Dienste haben Sie zudem jederzeit Zugriff auf Ihre Dateien.Das neue iPad Pro mit M3-Chip ist in zwei Grössen erhältlich: 11 Zoll und 12,9 Zoll. Die Preise beginnen bei 1049 Euro für das 11-Zoll-Modell und 1449 Euro für das 12,9-Zoll-Modell. Das iPad Air (M2) ist ebenfalls in zwei Grössen erhältlich: 11 Zoll und 12,9 Zoll. Die Preise beginnen bei 769 Euro für das 11-Zoll-Modell und 1069 Euro für das 12,9-Zoll-Modell.Obwohl das iPad Pro mit M3-Chip nicht offiziell als «schnellster Apple Computer» bezeichnet wird, übertrifft es in vielen Benchmarks die Leistung einiger MacBook-Modelle. Dies macht es zu einer attraktiven Alternative für Nutzer, die ein leistungsstarkes und dennoch portables Gerät suchen.Die Frage, ob der M3-Chip für ein Tablet überdimensioniert ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Für die meisten Nutzer dürfte die Leistung des M2-Chips im iPad Air mehr als ausreichend sein. Wer jedoch regelmässig anspruchsvolle Anwendungen nutzt oder sein Gerät zukunftssicher machen möchte, wird die zusätzliche Power des M3-Chips zu schätzen wissen.Obwohl Apple in der Vergangenheit bereits in KI-Technologien investiert hat, sind dedizierte KI-Funktionen im neuen iPad Pro (M3) und iPad Air (M2) noch nicht vorhanden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Apple in Zukunft verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen wird, um die Nutzererfahrung weiter zu verbessern.Dank des leistungsstarken M3-Chips und der kontinuierlichen Software-Updates von Apple können Sie sicher sein, dass Ihr neues iPad Pro oder iPad Air auch in den kommenden Jahren noch auf dem neuesten Stand bleibt und mit zukünftigen Anwendungen kompatibel ist.Das neue iPad Pro mit M3-Chip und das iPad Air (M2) sind zweifellos beeindruckende Tablets, die neue Massstäbe in Sachen Leistung und Produktivität setzen. Mit ihrem leistungsstarken Chipsatz, den brillanten Displays und der Unterstützung für den Apple Pencil sind sie ideal für Kreative, Studenten und alle, die ein mobiles Kraftpaket suchen.Ob der M3-Chip im iPad Pro für Sie persönlich überdimensioniert ist, hängt von Ihren individuellen Anforderungen ab. Wenn Sie jedoch ein zukunftssicheres Gerät suchen, das auch anspruchsvollste Aufgaben mühelos bewältigt, ist das iPad Pro mit M3-Chip eine hervorragende Wahl.

(fest/news.ch)