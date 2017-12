«Sunscreenr»: UV-Kamera gegen Sonnenbrand

Denn der «Sunscreenr» nutzt eine UV-Kamera, um Nutzern zu zeigen, wo sie ihre Sonnencreme wie gut aufgetragen haben. So können Sonnenanbeter ihren Schutz optimieren. Rechtzeitig vor dem Sommer läuft die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Ausgeliefert werden soll Sunscreenr jedoch erst gegen Jahresende.

Dunkler Schutz

Jeden Sommer stehen unzählige Urlauber vor dem Problem, wie sie sich richtig vor Sonnenbrand schützen. Sonnencreme oder -milch ist da sinnvoll, doch tragen der Hautärzte-Vereinigung American Academy of Dermatology zufolge viele Menschen nur 25 bis 50 Prozent der empfohlenen Menge auf. Zudem übersehen die Menschen oft Hautstellen oder bemerken nicht, wenn beispielsweise nach dem Schwimmen der Sonnenschutz zu sehr gelitten hat. Der Sunscreenr soll Abhilfe schaffen, indem er klar zeigt, wo die Haut wirklich gut geschützt ist und wo nicht.

Dazu setzt das Gadget auf eine UV-Kamera. Diese liefert ein Graustufen-Bild, das zeigt, wie gut die Haut eingecremt ist. Je dunkler eine Stelle, desto besser der Schutz. Besonders helle Stelle zeigen also an, wo noch oder wieder ein Sonnenschutz-Produkt aufgetragen werden muss. An sich ist das kompakte Gadget dazu gedacht, dass eine Person eine andere beim Eincremen beobachtet. Wer allein unterwegs ist, kann aber ein 30-sekündiges Selfie-Video aufnehmen und dieses dann ansehen, um so den eigenen Sonnenschutz zu prüfen.

Strandtauglich

Dem Hersteller zufolge ist Sunscreenr wasserfest, sand- und staubsicher und auch stossbeständig. Der Akku wird via Micro-USB-Port geladen und hält laut Voxelight ein ganzes Wochenende. Der Einzelhandelspreis soll letztlich 109 Dollar betragen. Für jene, die eine Kickstarter-Vorbestellung wagen, gibt es das Gadget deutlich günstiger. Diesen Sommer müssen jedoch auch Crowdfunding-Unterstützer noch anders ihren Sonnenschutz sichern. Denn die Auslieferung ist erst für Dezember dieses Jahres geplant.

(bg/pte)