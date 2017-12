Ohrstöpsel blenden Umweltgeräusche völlig aus

Das Audio-Start-up Doppler Labs hat digitale Ohrstöpsel entwickelt, die unerwünschte Geräusche, wie das Schreien von einem Baby in der U-Bahn, wegfiltern, ohne den Konsumenten dabei zu stören, weiterhin Musik zu hören oder eine Konversation zu führen.



Der erste Test für das Gerät wurde in einem betriebsamen Büro durchgeführt. Nachdem die Ohrstöpsel via Bluetooth mit einem Smartphone verbunden wurden, kann die dazugehörige App inklusive Lautstärkenregler aktiviert werden. Der auf Minimum gesetzte Lautstärkenregler (-22 Dezibel) machte für die Tester das Büro fast vollkommen geräuschlos. Kein Dröhnen des Air-Condition-Systems, kein Telefonläuten oder Klappern der Computertastatur.



600'000 US-Dollar eingesammelt



Eine zweite Option erlaubt es, bestimmte Frequenzbereiche auszublenden. Somit kann man bestimmte Geräusche ausblenden, während man gleichzeitig eine Konversation führt. Eine dritte Funktion wiederum verstärkt die menschliche Stimme gegenüber Umweltgeräuschen.



«Die Idee ist es, selbst kontrollieren zu können, wie man die Welt hört», erklärt Noah Kraft, Gründer von Doppler Labs, Im Februar begann das Unternehmen mit der Auslieferung seiner Entwicklung, nachdem es zuvor in einer Kickstarter-Kampagne rund 600'000 US-Dollar einsammeln konnte.

(arc/pte)