Jakobsweg von der Couch erkunden

In einer Kooperation von App Date und Iralta Films wurde die gesamte 790 Kilometer lange Wegstrecke gefilmt und kann nun im Rundumblick per Virtual Reality (VR) genossen werden.



Erlebnisse aus erster Hand



Ausgehend von Roncesvalles können Interessierte in Begleitung von Margaret und Antonio, die den Usern wissenswerte Informationen mit auf den Weg geben, mit ihrer VR-Brille virtuell losspazieren. «Du wirst uralte Wege, magische Wälder voller Legenden, weite Weizenfelder, Weingärten und Buchenwälder durchschreiten. Du wirst Flüsse durchqueren und Berge besteigen. Du wirst Ruinen, Kathedralen, Museen und Kapellen besuchen, wundervolle Sonnenaufgänge und die schönsten Landschaften bestaunen, während du deinen eigenen Weg wählst», heisst es in der Beschreibung.



Die Wegabschnitte sind in mehrere Kapitel eingeteilt. Während der Reise müssen die virtuellen Wanderer auch immer wieder Entscheidungen treffen. Die App rühmt sich, dass die VR-Nutzer «die physischen Strapazen, die Kälte der Pyrenäen, die Hitze der kastilischen Ebene und die galizischen Regenfälle aus erster Hand erleben werden». Ausserdem werden sie «neue Dinge über sich selbst lernen und als Person wachsen, während sie die unterschiedlichen Abschnitte des Jakobsweges beschreiten». Ob das wirklich zutrifft, muss wohl jeder virtuelle Wanderer am Ende für sich selbst entscheiden.

(arc/pte)