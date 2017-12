Hilfskraft schnell per App ordern

Die Bedienung ist einfach und nach wenigen Kriterien geordnet. Es reicht die Eingabe des gesuchten Berufsbildes und der gewünschten Dienstleistung. In der Praxis handelt es sich vor allem um Babysitter, Putzfrauen, Seniorenhelfer und Personal Trainer. Spätestens in vier Stunden bekommt der User die passende, seinem Wohnsitz möglichst nahe gelegene Antwort. «Die durchschnittliche Wartezeit beträgt erfahrungsgemäss nur 50 Minuten», sagt Firmengründer Di Bella.



Neben der von den Betreibern überprüften beruflichen Qualifikation wird auch der Nachweis der in Italien für Selbstständige vorgeschriebenen Mehrwertsteuernummer verlangt. «Il mio Supereroe ist deshalb auch ein Mittel zur Bekämpfung der Schwarzarbeit», so Di Bella. Zudem seien alle Einsatzkräfte durch eine Police versichert. Bestellt werden kann auch ein aus mehreren Leistungen bestehendes Paket. Anstelle des Stundentarifs kann auch via Carnets mit verbilligten Guthaben von 20, 50, 150 und 160 Stunden bezahlt werden.



Expansion in Oberitalien geplant



Der Vermittlungsdienst ist derzeit in den Städten Mailand, Monza, Turin, Varese und deren Einzugsgebieten aktiv. Weitere oberitalienische Städte sollen in Kürze hinzukommen. Ausserdem stehen als zusätzliche Berufsbilder das des Physiotherapeuten und der Bügelhilfe auf dem Plan. Auf Wunsch kann der Benutzer jedesmal auf die gleiche Hilfskraft zurückgreifen. «Eine unserer Stärken liegt in der Kundentreue», erklärt Di Bella abschliessend. Immerhin seien es rund 90 Prozent, die sich wieder melden und eine neue Dienstleistung ordern.

