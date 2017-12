Hightech-Gadget «spricht» mit Glühwürmchen

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich dabei um ein kleines Hightech-Gadget, das es seinem User per Knopfdruck ermöglicht, bestimmte vorprogrammierte Lichtsignale abzugeben, um dadurch gewissermassen mit Glühwürmchen zu «sprechen». Die Tierchen sollen sich auf diese Weise gezielt anlocken lassen.

Wissenschaft und Umweltschutz

«Der Firefly Communicator ist ein brandneues Gerät und das erste seiner Art. Es erlaubt es den Menschen, die Lichtsignale von Glühwürmchen nachzuahmen», heisst es in der Produktbeschreibung zur Kickstarter-Kampagne. Um die Signale der natürlichen Vorbilder abzubilden, hat ihr Entwickler Joey Stein eigenen Angaben zufolge intensiv mit Wissenschaftlern kooperiert. «Das waren Insektenforscher, die auf Glühwürmchen spezialisiert sind. Sie haben uns geholfen, all die verschiedenen Codes zu definieren und in der Praxis zu testen, die die Tiere für ihre Kommunikation verwenden», erklärt Stein.

Das Gadget ist aber nicht nur zum Spielen da. Es soll nämlich auch der Wissenschaft und dem Umweltschutz dienen. «Glühwürmchen findet man überall auf der Welt, auf jedem Kontinent ausser der Antarktis. Gegenwärtig kennt man über 2'000 verschiedene Spezies dieser wunderschönen Kreaturen. Aber ihre Zahl ist im Schwinden begriffen und ohne das nötige Wissen könnten sie bald ganz verschwunden sein. Mit dem Firefly Communicator wollen wir auch das Bewusstsein zum Schutz dieser Tiere stärken», verdeutlicht Stein.

Finanzierungsziel schon erreicht

Bis die ersten stolzen Besitzer das Gadget tatsächlich in ihren eigenen Händen halten können, um sich im Gespräch mit Glühwürmchen zu versuchen, bleibt abzuwarten. Die dazugehörige Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter ist erst am 14. März gestartet. Die Erfolgsaussichten sehen allerdings prächtig aus: Schon nach einer Woche konnte die Kampagne das angestrebte Finanzierungsziel von 10'000 Dollar (rund 8'811 Euro) erreichen. Derzeit liegt sie bereits bei einem Wert von 14'000 Dollar.

(cam/pte)