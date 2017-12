«Happy Couple» hilft Verliebten beim Kennenlernen

Die Anwendung betitelt sich selbst als «a fun quiz-style game to discover what your partner really thinks» und möchte Paaren dabei helfen, sich noch besser kennenzulernen. Tag für Tag muss jeder Partner daher fünf Fragen über sich beantworten - und im Gegenzug auch Fragen über den jeweils anderen.

Die behandelten Themen in den rund 1200 verfügbaren Quizzen sind breit gefächert, so dass die App beinahe jeden Lebensbereich durchleuchtet und Aufschluss über den Partner gibt. Fragen lauten etwa: «Was denkt dein Partner über Monogamie?» oder «Was würde dein Partner mit einem Lottogewinn machen?»

Digitale Beziehungen

Schon kurz nach der Veröffentlichung der Anwendung haben zahlreiche User kritisiert, dass Happy Couple Beziehungen komplett auf eine digitale Ebene setze und richtiges Kennenlernen in Form von Gesprächen und Diskussionen ausgehebelt würde. Dennoch räumen viele User ein, dass sie ohne die App nie auf manche Themen und Interessen gestossen wären.

Nutzer sammeln bei richtig beantworteten Fragen Punkte und schalten neue Level frei. In einer Art Spiel heben die Partner ihren Beziehungsstatus durch das Kennenlernen des jeweils anderen an. Die App steht sowohl für Geräte mit iOS-Betriebssystem als auch für alle Android- und Windows-Devices in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit.

(bg/pte)