Forscher entwickeln nicht schmelzendes Eis

Wiederverwendbar und flexibel

Dutzende von gefrorenen Garnelen auf Eis

Alternative zu Eis

Diese plastikfreien «Gelee-Eiswürfel» schmelzen nicht, sind kompostierbar und antimikrobiell und verhindern eine Kreuzkontamination.«Wenn Eis schmilzt, ist es nicht wiederverwendbar», sagt Gang Sun, Professor an der Fakultät für Bio- und Agrartechnik. «Wir dachten, wir könnten ein so genanntes festes Eis herstellen, das als Kühlmittel dient und wiederverwendbar ist.»Die Kühlwürfel bestehen zu mehr als 90 % aus Wasser und anderen Komponenten, um die Struktur zu erhalten und zu stabilisieren. Sie fühlen sich weich an wie ein Gelatine-Dessert und ändern je nach Temperatur ihre Farbe.Jiahan Zou hält einen Gelee-Eiswürfel in einem Labor.Diese wiederverwendbaren Würfel können in jede beliebige Form und Grösse gebracht werden, so Jiahan Zou, ein Doktorand, der in den letzten zwei Jahren an diesem Projekt gearbeitet hat.«Man kann sie 13 Stunden lang zum Kühlen verwenden, sie dann einsammeln, mit Wasser abspülen und in den Gefrierschrank legen, um sie für die nächste Verwendung wieder einzufrieren», fügte Sun hinzu.Ein Patent für das Design und das Konzept wurde im Juli eingereicht.Die Forscher hoffen, dass sie irgendwann recycelte landwirtschaftliche Abfälle oder Nebenprodukte als Kühlmittel verwenden können.«Wir wollen sicherstellen, dass dies nachhaltig ist», sagte Luxin Wang, ein ausserordentlicher Professor in der Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und -technologie.Fischmarktabwässer und schimmlige Eisblöcke brachten die Idee hervorDie Forscher begannen mit der Arbeit an den Kühlwürfeln, nachdem Wang gesehen hatte, wie viel Eis in fischverarbeitenden Betrieben verwendet wird und wie sich das Schmelzwasser auf die Produkte ausbreiten oder in den Abfluss gelangen kann.Die Idee für die neue Art von Kühlwürfeln entstand aus der Beobachtung, dass sich Verunreinigungen durch normale Eiswürfel auf Fischmärkten leicht verbreiten. (Luxin Wang/UC Davis)«Die Menge an Eis, die in diesen Fischverarbeitungsbetrieben verwendet wird, ist enorm», so Wang. «Wir müssen die Krankheitserreger kontrollieren.»Sun beklagte auch den Schimmelpilzbefall in den Plastik-Eiswürfeln, die bei Schulessen für Kinder verwendet werden und häufig in Versandverpackungen zu finden sind.Erste Tests haben gezeigt, dass die Würfel bis zu 22 Pfund aushalten können, ohne ihre Form zu verlieren. Sie können ein Dutzend Mal wiederverwendet werden - man muss sie nur kurz mit Wasser oder verdünntem Bleichmittel auswaschen - und dann im Müll oder mit dem Gartenabfall entsorgen.Die Gelee-Eiswürfel bieten eine Alternative zu herkömmlichem Eis und könnten den Wasserverbrauch und die Umweltbelastung verringern. Sie bieten ausserdem stabile Temperaturen, um den Verderb von Lebensmitteln zu verringern, und könnten ideal sein für Unternehmen, die Mahlzeiten vorbereiten, Versandunternehmen und Lebensmittelhersteller, die Waren kühl halten müssen.

(fest/pd)