Übernahme des Start-Ups «Coin»

Fitbit kauft Spezialisten für mobiles Bezahlen

publiziert: Donnerstag, 19. Mai 2016 / 22:52 Uhr

San Francisco - Fitbit will seine Fitness-Bänder und Uhren in Zukunft mit einer Bezahlfunktion ausstatten. Der Wearable-Marktführer kündigte am Donnerstag die Übernahme des darauf spezialisierten Start-ups Coin an.