Drohnen bringen Golfern Bälle und Snacks

Ab 9. Mai können Golfer im Camel Gold Resort in der Präfektur Chiba beispielsweise neue Bälle oder Snacks per Android-App bestellen. Die Drohnen des Dienstes «Sora Raku» liefern diese dann direkt auf den Platz. Zunächst ist nur ein einmonatiger Testlauf geplant. Kommt das Angebot gut an, könnte Rakuten es aber verlängern, ausbauen oder sogar auf weitere Standorte ausweiten.



Lieferung frei Fairway



Mit dem Golf-Lieferservice setzt Rakuten in kleinem Massstab genau das um, woran beispielsweise auch E-Commerce-Rivale Amazon arbeitet. Zusammen mit dem Autonomous Control Systems Laboratory entwickelte «Tenku»-Drohnen liefern Bestellungen von bis zu zwei Kilogramm direkt auf den Kurs und setzen sie dort ab.



Was genau sich die Kunden an den Fairway bringen lassen, bestimmen die Nutzer zuvor per App. So können Golfer ohne Marsch zum Klubhaus neue Bälle, frische Getränke oder kleine Snacks ordern - zum Start insgesamt rund 100 Artikel. Der Mindestbestellwert beträgt nur 100 Yen (knapp 90 Rappen). Zumindest vorläufig gibt es zudem keine Liefergebühr.



Zeitlich und örtlich beschränkt



Der kommerzielle Einsatz von Lieferdrohnen bleibt sowohl zeitlich wie örtlich beschränkt. Bei dem einmonatigen Test auf einem Golfplatz fliegen die Drohnen aus Sicherheitsgründen auch nur von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr und nur bei Schönwetter. Nach dem Testlauf will Rakuten anhand von User-Feedback und einer Analyse des Geschäfts entscheiden, ob Sora Raku fortgeführt wird. Sollte sich das Unternehmen dafür entscheiden, könnte die Produktpalette erweitert werden und der Dienst auch auf anderen Golfplätzen abheben.

(arc/pte)