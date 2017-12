Charaktere aus der Serie kämpfen gegen eigens gestaltete Monster

«Doctor Who»-App macht Fans zu Comic-Künstlern

publiziert: Donnerstag, 31. Mrz 2016 / 15:37 Uhr

London - Fans der beliebten britischen Fernsehserie «Doctor Who» können nun selbst Geschichten mit dem in der Zeit reisenden Doktor gestalten. Mithilfe einer neuen App der BBC entwerfen Nutzer Comics rund um ihren Lieblingshelden, in denen er selbst erfundene Gegner bekämpft. Der «Doctor Who: Comic Creator» ist auf iTunes und im Google Play Store erhältlich.