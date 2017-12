Bluetooth-Schlagring «Strap» soll Tastatur ersetzen

Das futuristisch anmutende Hightech-Gadget richtet sich vor allem an Anwender von VR-Brillen, Smartwatches und Smartphones, die noch mehr Bewegungsfreiheit wünschen. Der Riesenvorteil: Auf nahezu jeder Unterlage kann geschrieben werden.Der Anwender muss das Gerät nur einfach über die Finger einer Hand ziehen, um es zu benutzen. Spezielle Sensoren registrieren dann die einzelnen Bewegungen der Finger und interpretieren die Signale in Buchstaben. Diese werden anschliessend über eine Bluetooth-Verbindung, etwa zur Smartwatch, übertragen. Für den User bedeutet das: Er muss erst einmal lernen, wie man mit dem Gerät schreibt.Obwohl das amerikanische Unternehmen bislang noch keine spezifischen Details zur Funktionsweise und technischen Umsetzung preisgibt, soll das Tippen bereits nach einer Stunde Eingewöhnungszeit möglich sein. Wie schnell und fehlerfrei der Nutzer am Ende dieses Prozesses damit schreiben kann, ist bislang jedoch nicht bekannt. Profis sollen auch zwei Straps an beiden Händen nutzen können.Was sich als weitere Herausforderung darstellt, ist die Akkuleistung des Gerätes. Gerade einmal vier Stunden soll das Gadget mit einer vollen Ladung auskommen. Auch der Umstand, dass das erneute Aufladen drei Stunden in Anspruch nimmt, klingt für Technik-Enthusiasten wenig reizvoll. Weiterer Wermutstropfen: Auch wenn nicht getippt wird, ist der Akku nach drei Tagen leer. Dem Hersteller nach bieten sich auch weitere Nutzungsoptionen wie das Spielen von Musikinstrumenten an. Die Markteinführung ist für Ende des Jahres vorgesehen.

(bert/pte)