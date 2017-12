Bezahlen dank Foto so einfach wie nie

Die praktische Anwendung ist vom US-amerikanischen Start-up Plastiq in Zusammenarbeit mit der internationalen Designfirma IDEO entwickelt worden. Die Zahlung erfolgt dann mithilfe der Kredit- oder Bankkarte. Zurzeit funktioniert die Anwendung allerdings nur in den USA und Kanada.



Bezahlung sofort oder später



Nachdem ein Foto der zu bezahlenden Rechnung geschossen wurde, führt die App eine eingängige Analyse durch. Auf deren Basis werden der Betrag, das Fälligkeitsdatum sowie die Informationen des eigenen Accounts bestimmt. Der User hat nun die Möglichkeit, zwischen einer unverzüglichen oder späteren Zahlung zu entscheiden. Bei der Letzteren wird die Rechnung zu einem virtuellen Stapel an Rechnungen hinzugefügt. Ist es Zeit, eine davon zu tilgen, sendet Plastiq eine Push-Benachrichtigung.



Die Benachrichtigungen erfolgen nicht in letzter Minute vor dem Fälligkeitsdatum, sondern mit einem gewissen Sicherheitspolster, damit es zu keiner verspäteten Zahlung kommt. Das Start-up bezieht seine Einnahmen durch eine Gebühr, die bei 2,5 Prozent für Transaktionen mit Kreditkarten sowie bei einem Prozent für Bankkarten liegt. Die App akzeptiert die Kartentypen MasterCard, Visa und American Express.

(arc/pte)