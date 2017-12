App nutzt Zahnbürste als Controller

Die App, die sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte in den Stores zum Download bereitsteht, ist mit einem kleinen Gadget verbunden, das wie ein Aufsatz am unteren Ende der Zahnbürste angebracht werden muss. Die Bürste dient dann als Controller, mit dem man sich durch anspruchsvolle Level mit verschiedenen Quests spielen muss.



Im Game «Mouth Monster» muss man etwa ein «Zuckerland» (den Mund) gegen den Angriff von Bakterien verteidigen. Besiegt werden die Eindringlinge, indem der Anwender die Zahnbürste im Mund in verschiedene Areale bewegt und über seine Zähne schrubbt. Ein anderes Spiel «Mouth Band» ist etwa mit dem bekannten Titel «Guitar Hero» zu vergleichen. Hier kann sich der Nutzer Lieder aussuchen und muss im Tempo dieser verschiedene Zonen seines Mundraumes bearbeiten.



Reinigung verbessern



Das kleine Gadget, das auf jeder Zahnbürste angebracht werden kann, misst nicht nur die Geschwindigkeit der Putz-Bewegungen, sondern auch den Winkel und die Position im Mund. So können auf dem Smartphone auch wichtige Informationen zum Verbessern der Reinigung angezeigt werden. «G.U.M Play» ist für 5000 Yen (das sind etwa 45 Franken) erhältlich.

