«Android N» ab sofort startklar für Xperia Z3

Wie der Suchmaschinenkonzern, und dabei insbesondere sein Android-Entwicklerteam, auf Google+ mitgeteilt hat, bleiben die Vorabversionen des neuen Betriebssystems damit nicht nur Testern und Entwicklern mit Nexus-Geräten vorbehalten, die sich für das Android-Beta-Programm registriert hatten.Die Japaner bieten das Image zur zweiten Developer Preview bereits auf ihrer Entwicklerseite zum Download an. Der Elektronikriese weist darauf hin, dass die neue Version erstmals mit dem Tool Xperia Companion installiert werden muss. Einziger Wermutstropfen: Das Smartphone wird im Zuge der Installation zurückgesetzt. Aus diesem Grund empfiehlt Sony ein Backup der Nutzerdaten im Vorfeld.Beide Unternehmen teilen zudem mit, dass künftige Versionen als sogenannte OTA-Updates (over the air) automatisch auf dem Z3 landen sollen, was das Aufspielen der Software für den breiten Massenmarkt deutlich vereinfachen soll. Nutzer von N sollen unter anderem vom Split-Screen-Modus, einem überarbeiteten Benachrichtigungs-Center sowie dem Einstellungsmenü und Multitaskingmodus profitieren. Neben weiteren Optimierungen von Google soll «Project Svelte» Android auf eher älteren Geräten mit schwacher Hardware deutlich besser laufen lassen.

(bert/pte)