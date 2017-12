3D-Druck verspricht bequemere Rollstühle

Der Nutzer wird dafür mittels Scan-Software vermessen, um Sitz und Fussstütze optimal an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Zudem setzt der Go auf ein schlankes Design. Somit verspricht der Rollstuhl aus dem Drucker Vorteile wie mehr Bequemlichkeit, ein leichteres Vorankommen und ein Vorbeugen gegen sekundäre Gesundheitsprobleme.Auf einen Rollstuhl Angewiesene leiden oft physisch unter dessen Nutzung. So können unpassende Sitze unter anderem Haltungsschäden bedingen, während das Antreiben der Räder mit der Hand zu Problemen im Arm- und Schulterbereich führen können. Der in Zusammenarbeit mit dem 3D-Druck-Dienstleister Materialise, Ärzten und Rollstuhl-Nutzern entwickelte Go soll eben hier Abhilfe schaffen. Denn die Kombination aus 3D-Körperscan und 3D-Druck verspricht eine individuelle Passform. «Es ist eher, wie etwas an den Körper anzugiessen anstatt es per Lineal auszumessen», erklärt Layer-Gründer Benjamin Hubert gegenüber «Co.Exist».Der personalisierte Sitz wird aus einer Kombination zweier Kunststoffe gedruckt, die stossdämpfend wirken. Die Form verspricht eine ideale Positionierung des Körperschwerpunkts. Die aus Titan gedruckte Fussstütze ist auf Länge und Form des Beins abgestimmt. «Eigentlich sind es diese beiden Teile, die bestimmen, wie gut der Rollstuhl passt», meint Hubert. Der Rest kann aus Standard-Teilen gebaut werden. Eine Besonderheit ist das Design der Räder, die in Verbindung mit passenden Handschuhen dem Nutzer das Anschieben erleichtern und gegen übermässige Gelenkbelastungen vorbeugen sollen.Der Bau eines personalisierten Rollstuhls soll Layer zufolge in nur zwei Wochen möglich sein und somit deutlich schneller sein als die Herstellung eines auf herkömmlichem Weg gefertigten, angepassten Rollstuhls. Ob und wann der Go wirklich auf den Markt kommt, bleibt allerdings noch abzuwarten. Fest steht, dass ein Prototyp Ende Mai im Rahmen der Clerkenwell Design Week in London präsentiert wird.

(bert/pte)